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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:21
Slx написав: stas_rst написав:
...- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято ЛЕДАЧЕ
рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок
Виправив за вас. Не треба, будь ласка, плутати в майбутньому два протилежних
за смислом слова.
це був сарказм про "вольове"
Вам не варто плутати русизми з українськими іменниками
я про смисли і сенси
ну й "Вас" пишуть з великої букви
а так - гумор, то наше все
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:32
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:31
stas_rst написав: Slx написав: stas_rst написав:
...- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято ЛЕДАЧЕ
рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок
Виправив за вас. Не треба, будь ласка, плутати в майбутньому два протилежних
за смислом слова.
це був сарказм про "вольове"
Вам не варто плутати русизми з українськими іменниками
я про смисли і сенси
ну й "Вас" пишуть з великої букви
а так - гумор, то наше все
та давно уже відомо ; що оплата ПОСЛУГ Нової пошти по доставці - піде як опата , а ось вартість товару ,якщо він прийшов накладною платою - піде як переказ коштів .
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:46
Slx написав:
P.S. Між поважати (Вас) і неповагою (тебе) є просто нормальне спілкування з незнайомими (вас).[/size]
Вредність - третє щастя, після наглості
жарт
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stas_rst
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:47
-VICTOR- написав:
та давно уже відомо ; що оплата ПОСЛУГ Нової пошти по доставці - піде як опата , а ось вартість товару ,якщо він прийшов накладною платою - піде як переказ коштів .
Написав сам - протупив
то більше для тих, хто тільки братиме продукт Тасі
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stas_rst
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:53
stas_rst
С кредитками ТАСа всё в порядке. А вот почему вы не выставили лимит в TAS2U "Дневное ограничение на переводы с карты на карту" равным 1 - это вопрос. Сами себя наказали.
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Vorlon
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:54
stas_rst написав: -VICTOR- написав:
та давно уже відомо ; що оплата ПОСЛУГ Нової пошти по доставці - піде як опата , а ось вартість товару ,якщо він прийшов накладною платою - піде як переказ коштів .
Написав сам - протупив
то більше для тих, хто тільки братиме продукт Тасі
Монобанк в минулому році через це в рахунок кредитних по-дефоту заблокував (дозвіл таких оплат можна увімкнути) та разом із Приватбанком підняв хвилю проти НП, яку почала захищати Розетка (плакаючись про недоотримані прибутки через POS-термінали) прикладом Австралії з п2п переказами в сфері послуг замість нормальних оплат.
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Slx
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