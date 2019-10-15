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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2958295929602961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:21

  Slx написав:
  stas_rst написав:...- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято ЛЕДАЧЕ рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок

Виправив за вас. Не треба, будь ласка, плутати в майбутньому два протилежних за смислом слова.

це був сарказм про "вольове" :) Вам не варто плутати русизми з українськими іменниками :) я про смисли і сенси :) ну й "Вас" пишуть з великої букви :) а так - гумор, то наше все :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:32

ГІОЦ квитанція і в Моно була відсутня вранці, хоча раніше була, і лише вдень вже з'явилася.

  stas_rst написав:Вам не варто плутати русизми з українськими іменниками :) я про смисли і сенси :) ну й "Вас" пишуть з великої букви :) а так - гумор, то наше все :)

СМИСЛ – Академічний тлумачний словник української мови
Смисл — суть або призначення якогось явища – Вікіпедія
В українській мові має синонім сенс, але на відміну від цього слова смисл є питомо слов'янським словом (навіть позначає букву в слов'янській кириличній азбуці), і має в українській мові численні однокорінні слова: осмислити, мислений, осмислений, мисленно тощо.
P.S. Між поважати (Вас) і неповагою (тебе) є просто нормальне спілкування з незнайомими (вас).
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:31

  stas_rst написав:
  Slx написав:
  stas_rst написав:...- зважаючи на відстань до відділення і малу суму, мною було прийнято ЛЕДАЧЕ рішення послати "НП" у пішу еротичну прогулянку і мінімізувати з ними контакти, а також забути про В5 для таких проводок

Виправив за вас. Не треба, будь ласка, плутати в майбутньому два протилежних за смислом слова.

це був сарказм про "вольове" :) Вам не варто плутати русизми з українськими іменниками :) я про смисли і сенси :) ну й "Вас" пишуть з великої букви :) а так - гумор, то наше все :)

та давно уже відомо ; що оплата ПОСЛУГ Нової пошти по доставці - піде як опата , а ось вартість товару ,якщо він прийшов накладною платою - піде як переказ коштів .
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:46

  Slx написав: P.S. Між поважати (Вас) і неповагою (тебе) є просто нормальне спілкування з незнайомими (вас).[/size]

Вредність - третє щастя, після наглості :) жарт :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:47

  -VICTOR- написав: та давно уже відомо ; що оплата ПОСЛУГ Нової пошти по доставці - піде як опата , а ось вартість товару ,якщо він прийшов накладною платою - піде як переказ коштів .

Написав сам - протупив :) то більше для тих, хто тільки братиме продукт Тасі
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:53

stas_rst
С кредитками ТАСа всё в порядке. А вот почему вы не выставили лимит в TAS2U "Дневное ограничение на переводы с карты на карту" равным 1 - это вопрос. Сами себя наказали.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:54

  stas_rst написав:
  -VICTOR- написав: та давно уже відомо ; що оплата ПОСЛУГ Нової пошти по доставці - піде як опата , а ось вартість товару ,якщо він прийшов накладною платою - піде як переказ коштів .

Написав сам - протупив :) то більше для тих, хто тільки братиме продукт Тасі

Монобанк в минулому році через це в рахунок кредитних по-дефоту заблокував (дозвіл таких оплат можна увімкнути) та разом із Приватбанком підняв хвилю проти НП, яку почала захищати Розетка (плакаючись про недоотримані прибутки через POS-термінали) прикладом Австралії з п2п переказами в сфері послуг замість нормальних оплат.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:А вот почему вы не выставили лимит в TAS2U "Дневное ограничение на переводы с карты на карту" равным 1 - это вопрос. Сами себя наказали.

ну то таке, як каже Мирон Маркевич :) не було Фламінго поруч, щоб лінійкою по пальцях пару раз дав ...
  Slx написав:Монобанк в минулому році через це в рахунок кредитних по-дефоту заблокував (дозвіл таких оплат можна увімкнути) та разом із Приватбанком підняв хвилю проти НП, яку почала захищати Розетка (плакаючись про недоотримані прибутки через POS-термінали) прикладом Австралії з п2п переказами в сфері послуг замість нормальних оплат.

цікава історія, однак мені невідома, - пропустив таке ...
а от Моно при оплаті ніби якраз коміс не бере за свої ... колись саме так і платив ...
взагалі, NFC - зло ... :) інколи буває, що картки путаю при виборі, коли спішу :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:46

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:"Дневное ограничение на переводы с карты на карту" равным 1

а ця радість якимось чином вплине на об'єми при зарахуванні з платівки (для валютообміну) ? чи це тільки назовні вихід обмежується ?
плюс у мене погашення В5 іде з Моно через Т2Ю !
ну, щоб рахунок "Ощадний" не юзати ?
stas_rst
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