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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 04:39
Re: ТАСКОМБАНК
как сейчас обстоят дела с выдачей кеша в тасе? суммы свыше 50кгрн выдают день в день? или заказ? и валюта - есть в кассах всегда?
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:25
Re: ТАСКОМБАНК
Є два види накладенного платежу на Новій Пошті:
— платіж на користь фізособи (ходить як P2P-пепеказ);
— платіж на користь юрособи/ФОП (проходить як оплата).
Вище згадане пов'язане з POS-терміналами Ощадбанку. Якщо знайдете термінали ПриватБанку, то буде оплата всюди.
Пишіть жалобу до захисту прав споживачів.
Ощадбанк мав би робити попередження на терміналі щодо проведення операції як P2P.
Додано: Сер 16 жов, 2019 07:13
Re: ТАСКОМБАНК
У меня в отделении стоит один терминал Привата. Наотрез отказываются проводить наложку через него. Якобы запрещено и все равно не пройдет. Доставку заплатил через Приват, а наложку- притянули терминал Ощада с Р2Р
Заплатил дебеткой.
Додано: Сер 16 жов, 2019 08:42
Re: ТАСКОМБАНК
Если б не прошло, то это было на совести Привата. А так Новая Почта теряет на эквайринге за наложку, поэтому и запрещено.
Повая Почта нашла выход в Ощадбанке...
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:03
Увеличение лимита по КК
Вчера через заявку в отделении удалось увеличить кредлимит по Викенду в два раза (с 1,5к до 3). Просил 10. Около 17:00 подали заявку, сегодня в 9:40 пришло уведомление о увеличении лимита. В отделении просили два контактных номера, но никому не звонили. Карту получал в прошлом году под акцию, срок использования 11 месяцев.
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:23
РКО по Вике
Жах...
у меня этот квест запланирован на этой неделе. В начале акции дали 0К , 12 месяцев пользования по 10-25К/мес. Если не нальют вообще, то буду закрывать.
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