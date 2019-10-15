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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2959296029612962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 04:39

Re: ТАСКОМБАНК

как сейчас обстоят дела с выдачей кеша в тасе? суммы свыше 50кгрн выдают день в день? или заказ? и валюта - есть в кассах всегда?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 06:25

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:- при перегляді витрат увечері виявив недостачу певної суми (коло 50-ти грн.), при пошуку по операціях за день недостача балансу була виявлена в проводці саме по "НП" в якості комісії...
Є два види накладенного платежу на Новій Пошті:
— платіж на користь фізособи (ходить як P2P-пепеказ);
— платіж на користь юрособи/ФОП (проходить як оплата).

Вище згадане пов'язане з POS-терміналами Ощадбанку. Якщо знайдете термінали ПриватБанку, то буде оплата всюди.

Пишіть жалобу до захисту прав споживачів.
Ощадбанк мав би робити попередження на терміналі щодо проведення операції як P2P.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:13

Re: ТАСКОМБАНК

MASolomko написав:
  stas_rst написав:- при перегляді витрат увечері виявив недостачу певної суми (коло 50-ти грн.), при пошуку по операціях за день недостача балансу була виявлена в проводці саме по "НП" в якості комісії...
Є два види накладенного платежу на Новій Пошті:
— платіж на користь фізособи (ходить як P2P-пепеказ);
— платіж на користь юрособи/ФОП (проходить як оплата).

Вище згадане пов'язане з POS-терміналами Ощадбанку. Якщо знайдете термінали ПриватБанку, то буде оплата всюди.

Пишіть жалобу до захисту прав споживачів.
Ощадбанк мав би робити попередження на терміналі щодо проведення операції як P2P.
У меня в отделении стоит один терминал Привата. Наотрез отказываются проводить наложку через него. Якобы запрещено и все равно не пройдет. Доставку заплатил через Приват, а наложку- притянули терминал Ощада с Р2Р
Заплатил дебеткой.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:42

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:
MASolomko написав:
  stas_rst написав:...в отделении стоит один терминал Привата. Наотрез отказываются проводить наложку через него. Якобы запрещено и все равно не пройдет...
Если б не прошло, то это было на совести Привата. А так Новая Почта теряет на эквайринге за наложку, поэтому и запрещено.
Повая Почта нашла выход в Ощадбанке...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:03

Увеличение лимита по КК

Вчера через заявку в отделении удалось увеличить кредлимит по Викенду в два раза (с 1,5к до 3). Просил 10. Около 17:00 подали заявку, сегодня в 9:40 пришло уведомление о увеличении лимита. В отделении просили два контактных номера, но никому не звонили. Карту получал в прошлом году под акцию, срок использования 11 месяцев.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:23

РКО по Вике

  Fylhtq написав:Вчера через заявку в отделении удалось увеличить кредлимит по Викенду в два раза (с 1,5к до 3). Просил 10. Около 17:00 подали заявку, сегодня в 9:40 пришло уведомление о увеличении лимита. В отделении просили два контактных номера, но никому не звонили. Карту получал в прошлом году под акцию, срок использования 11 месяцев.


Жах...

у меня этот квест запланирован на этой неделе. В начале акции дали 0К , 12 месяцев пользования по 10-25К/мес. Если не нальют вообще, то буду закрывать.
STIGA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:30

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:Они вчетвером могут идти лесом и НП и Розетка и Австралия и Б5 вдогонку.
Уважая вашу позицию все же осмелюсь напомнить что кроме "послать всех лесом" есть и другая тактика - "поедателей креветок" - выедаем в "креветках" все самое вкусное - остальное выбрасываем ;)
Flamingo
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