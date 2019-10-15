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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16
STIGA написав:
25К/мес
Це до Сіми за Інфінєю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:47
Slx написав:
Вопрос тем, кто держал Б5 "MasterCard World Contactless" именную - она имеет выпирающие (вытисненные) надписи ФИО или цифры (одно из? оба?).
ФИ и цифры
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