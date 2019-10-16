Це до Сіми за Інфінєю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:47
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:02
Re: ТАСКОМБАНК
Увидел, что в TAS2U есть возможность заказать платёжную карту типа "Mastercard World", выпущенную в тарифе "Большая 5".
Это выпуск основной карты или дополнительной? И почему в перечне типов карты присутствуют два одинаковых типа "Mastercard World". Они чем-то отличаются?
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