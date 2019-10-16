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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2960296129622963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16

Re: ТАСКОМБАНК

  STIGA написав:25К/мес

Це до Сіми за Інфінєю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:47

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:Вопрос тем, кто держал Б5 "MasterCard World Contactless" именную - она имеет выпирающие (вытисненные) надписи ФИО или цифры (одно из? оба?).

ФИ и цифры
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:02

Re: ТАСКОМБАНК

Увидел, что в TAS2U есть возможность заказать платёжную карту типа "Mastercard World", выпущенную в тарифе "Большая 5".

Это выпуск основной карты или дополнительной? И почему в перечне типов карты присутствуют два одинаковых типа "Mastercard World". Они чем-то отличаются?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:01

  MASolomko написав:Увидел, что в TAS2U есть возможность заказать платёжную карту типа "Mastercard World", выпущенную в тарифе "Большая 5".

Это выпуск основной карты или дополнительной? И почему в перечне типов карты присутствуют два одинаковых типа "Mastercard World". Они чем-то отличаются?

Это заказ основной карты, а разница может быть в том, что она может быть именной или неименной. Но, в любом случае, насколько я помню, Вам все равно перезвонит сотрудник банка и уточнит, какая карта Вам нужна. При этом, если Вам по этой карте нужен еще и кредитный лимит, то не обойдется без "допроса" в отделении банка, а карту в дебетном режиме, например, для онлайн-обмена валют без комиссии, просто получите в избранном Вами отделении с подписанием договора ее обслуживания.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:10

Для добавления в ТАС2U карты другого банка по ней обязательно должно быть подключено СМС-информирование? И если да, то что будет после отключения СМС-информирования по добавленной в ТАС2U карте другого банка - она исчезнет из него?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:28

  Igneus написав:Для добавления в ТАС2U карты другого банка по ней обязательно должно быть подключено СМС-информирование?

Нет, это никак не связано
mustbe
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