Це до Сіми за Інфінєю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:47
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:02
Re: ТАСКОМБАНК
Увидел, что в TAS2U есть возможность заказать платёжную карту типа "Mastercard World", выпущенную в тарифе "Большая 5".
Это выпуск основной карты или дополнительной? И почему в перечне типов карты присутствуют два одинаковых типа "Mastercard World". Они чем-то отличаются?
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:01
Это заказ основной карты, а разница может быть в том, что она может быть именной или неименной. Но, в любом случае, насколько я помню, Вам все равно перезвонит сотрудник банка и уточнит, какая карта Вам нужна. При этом, если Вам по этой карте нужен еще и кредитный лимит, то не обойдется без "допроса" в отделении банка, а карту в дебетном режиме, например, для онлайн-обмена валют без комиссии, просто получите в избранном Вами отделении с подписанием договора ее обслуживания.
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:10
Для добавления в ТАС2U карты другого банка по ней обязательно должно быть подключено СМС-информирование? И если да, то что будет после отключения СМС-информирования по добавленной в ТАС2U карте другого банка - она исчезнет из него?
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:28
Нет, это никак не связано
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:46
Re: ТАСКОМБАНК
Для меня там доступен заказ только карты в грн (другие валюты не доступны). Мне хотелось, как с WC, оформить заказ карты удалённо и после поступление её в отделении прийти, подписать доки и забрать.
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