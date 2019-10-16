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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

Заказал позавчера В5 в отделении, вчера пришли 2 СМС: утром о начислении кред. лимита, а вечером "Витаемо с оформлення кред карты вид ТАС" и все...никакой больше инфы - это,типа можно уже в отделение идти забирать?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:39

  Rack написав:Заказал позавчера В5 в отделении, вчера пришли 2 СМС: утром о начислении кред. лимита, а вечером "Витаемо с оформлення кред карты вид ТАС" и все...никакой больше инфы - это,типа можно уже в отделение идти забирать?

якщо не видали звичайну неіменну В5 одразу, то через 10 днів ніби ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:41

  Vorlon написав:stas_rst
Это только на исходящие переводы с карты. Для кредитных карт банка с лимитом любое значение, кроме единицы, опасно и вредно.

дякую
stas_rst
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Повідомлень: 459
З нами з: 27.02.19
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Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 2961296229632964
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