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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:52
Заказал позавчера В5 в отделении, вчера пришли 2 СМС: утром о начислении кред. лимита, а вечером "Витаемо с оформлення кред карты вид ТАС" и все...никакой больше инфы - это,типа можно уже в отделение идти забирать?
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Rack
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:39
Rack написав:
Заказал позавчера В5 в отделении, вчера пришли 2 СМС: утром о начислении кред. лимита, а вечером "Витаемо с оформлення кред карты вид ТАС" и все...никакой больше инфы - это,типа можно уже в отделение идти забирать?
якщо не видали звичайну неіменну В5 одразу, то через 10 днів ніби ...
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stas_rst
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:41
Vorlon написав:stas_rst
Это только на исходящие переводы с карты. Для кредитных карт банка с лимитом любое значение, кроме единицы, опасно и вредно.
дякую
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stas_rst
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