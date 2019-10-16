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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:52
Заказал позавчера В5 в отделении, вчера пришли 2 СМС: утром о начислении кред. лимита, а вечером "Витаемо с оформлення кред карты вид ТАС" и все...никакой больше инфы - это,типа можно уже в отделение идти забирать?
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Rack
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:39
Rack написав:
Заказал позавчера В5 в отделении, вчера пришли 2 СМС: утром о начислении кред. лимита, а вечером "Витаемо с оформлення кред карты вид ТАС" и все...никакой больше инфы - это,типа можно уже в отделение идти забирать?
якщо не видали звичайну неіменну В5 одразу, то через 10 днів ніби ...
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stas_rst
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:41
Vorlon написав:stas_rst
Это только на исходящие переводы с карты. Для кредитных карт банка с лимитом любое значение, кроме единицы, опасно и вредно.
дякую
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stas_rst
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:02
Яша написав: Stringer написав: MASolomko написав:
TASCOMBANK, а карта "MasterCard World Contactless" только именная или могут выдать мгновенную при наличии?
Только именная
странно. у меня неименная в грн. сразу выдали в отделении.
неименная контаклесс? когда получили?
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Stringer
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:50
Сейчас нет не именных,пластик кончился. Поэтому всем дают именные контактлесс,в связи с этим и акция -без оплаты 150ти грн раздают.Но ждать нужно.
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Rack
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:02
Rack написав:
Сейчас нет не именных,пластик кончился. Поэтому всем дают именные контактлесс,в связи с этим и акция -без оплаты 150ти грн раздают.Но ждать нужно.
Вряд ли в связи с этим - ведь неименные контактлесс тоже 150 стоили. Хотя кто их знает, в принципе...
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Slx
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:23
Квесторе_поверніться написав: STIGA написав:
25К/мес
Це до Сіми за Інфінєю.
Если есть варианты входа по цене Вики, готов выслушать
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STIGA
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:25
Stringer во вторник. вечером налили кредлимит на 10ку.я не сильно настаивал.
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Яша
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:57
Rack написав:
акция -без оплаты 150ти грн раздают
а кто знает можно третий счёт в пакете Б5 в грн.?
т.е. у меня уже есть Б5кредитная, и Б5 дебетная, но так как раздаю "контактлесс" можно третий?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Чет 17 жов, 2019 19:30
uaprofi написав:
а кто знает можно третий счёт в пакете Б5 в грн.?
т.е. у меня уже есть Б5кредитная, и Б5 дебетная, но так как раздаю "контактлесс" можно третий?
Вас должны будут попросить написать заяву на закрытие кредитного счета, если не лопухи в отделении.
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Slx
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