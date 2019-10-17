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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:34

  Slx написав:
  uaprofi написав:а кто знает можно третий счёт в пакете Б5 в грн.?
т.е. у меня уже есть Б5кредитная, и Б5 дебетная, но так как раздаю "контактлесс" можно третий?

Вас должны будут попросить написать заяву на закрытие кредитного счета, если не лопухи в отделении.


зачем?
мне тогда проще закрыть дебетную и открыть её заново
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:56

  uaprofi написав:зачем?
мне тогда проще закрыть дебетную и открыть её заново

2 кредитки точно не разрешают если менеджер не прошляпит. Попробуйте, расскажете. Ибо если вначале дебетная есть, то кредитку потом можно получить, чтобы обе остались. А вот про обратный маневр я лично не читал, чтоб отписывались.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 05:31

Re: ТАСКОМБАНК

Получается кредитные WC и B5 можно, но нельзя две кредитные В5?

Если В5 без кредлима, то можно без его закрытия оформить кредитную В5?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35

  MASolomko написав:Получается кредитные WC и B5 можно, но нельзя две кредитные В5?

Если В5 без кредлима, то можно без его закрытия оформить кредитную В5?

1. Именно так.
2. Можно.
Flamingo
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