зачем?
мне тогда проще закрыть дебетную и открыть её заново
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:34
зачем?
мне тогда проще закрыть дебетную и открыть её заново
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:56
2 кредитки точно не разрешают если менеджер не прошляпит. Попробуйте, расскажете. Ибо если вначале дебетная есть, то кредитку потом можно получить, чтобы обе остались. А вот про обратный маневр я лично не читал, чтоб отписывались.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 05:31
Re: ТАСКОМБАНК
Получается кредитные WC и B5 можно, но нельзя две кредитные В5?
Если В5 без кредлима, то можно без его закрытия оформить кредитную В5?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35
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