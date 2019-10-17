зачем?
мне тогда проще закрыть дебетную и открыть её заново
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:34
зачем?
мне тогда проще закрыть дебетную и открыть её заново
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:56
2 кредитки точно не разрешают если менеджер не прошляпит. Попробуйте, расскажете. Ибо если вначале дебетная есть, то кредитку потом можно получить, чтобы обе остались. А вот про обратный маневр я лично не читал, чтоб отписывались.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 05:31
Re: ТАСКОМБАНК
Получается кредитные WC и B5 можно, но нельзя две кредитные В5?
Если В5 без кредлима, то можно без его закрытия оформить кредитную В5?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:18
Не складаються щось в мене відносини з ТАСею
Подав заяву на встановлення ліміту по Вікенду, пройшов допит і отримав ... відразу відмову в системі, навіть в УБКІ не подивились!
Депозити є, в5 користуюсь і без прострочок, від лімітів інших банків відбиваються, а ця панночка ну дуже вже норовлива
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:32
Ви не один.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:23
Нашо вам той лимит? Нет ну правда зачем? У меня лимит 500 грн. )) При открытии карточки отказался, но мне всё равно дали.Ну ок, использую его при оплате за продукты так как там 2% за кредитные, а за свои 1. На еду как раз этих 500 грн. хватает. Единственное что если больше лимит был то гасил бы не по триста- четыреста гривен за раз, а раз в несколько дней.Но то такое, лично меня не сильно напрягает гасить каждый день . Кроме еды я хз куда этот лимит использовать если кэшбэки одинаковые что за свои что за кредитные.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:44
Re: ТАСКОМБАНК
Машину тоже на 10 литров заправляет?)
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