Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:23

V2 написав: Не складаються щось в мене відносини з ТАСею

Подав заяву на встановлення ліміту по Вікенду, пройшов допит і отримав ... відразу відмову в системі, навіть в УБКІ не подивились!

Депозити є, в5 користуюсь і без прострочок, від лімітів інших банків відбиваються, а ця панночка ну дуже вже норовлива Не складаються щось в мене відносини з ТАСеюПодав заяву на встановлення ліміту по Вікенду, пройшов допит і отримав ... відразу відмову в системі, навіть в УБКІ не подивились!Депозити є, в5 користуюсь і без прострочок, від лімітів інших банків відбиваються, а ця панночка ну дуже вже норовлива

Нашо вам той лимит?Нет ну правда зачем? У меня лимит 500 грн. )) При открытии карточки отказался, но мне всё равно дали.Ну ок, использую его при оплате за продукты так как там 2% за кредитные, а за свои 1. На еду как раз этих 500 грн. хватает. Единственное что если больше лимит был то гасил бы не по триста- четыреста гривен за раз, а раз в несколько дней.Но то такое, лично меня не сильно напрягает гасить каждый день. Кроме еды я хз куда этот лимит использовать если кэшбэки одинаковые что за свои что за кредитные.