Alex2007 написав:
Открываете карту Б5 (без кр.лимита) или плативку (которые автоматом дают при открытии депо в отделении).
На нее, б5, можете внести деньги через П2П в Т2Ю. открываете с нее депозит (можете пополнять этот депозит потом по номеру счета СЭПом гривней бесплатно). Если валюта - то придется ножками приносить на счет.
В общем в вашем случае достаточно вломиться в отделение, открыть там минимальный депо, получить 2 бесплатные карты к нему, для того чтобы просто стать клиентом и можно было пользоваться ИБ. Все остальное - уже дооткроете сами в ТАС2Ю. Ничего сверх-особенного в общем-то нет.
Но если с ТАЗом не имели раньше дело - то есть небольшие нюансы, типа 10 грн за СМС инфо при окончании депо на плативку. (вот поэтому можно попробовать скидывать окончившееся депо на б5, где нет платы за СМСинфо, а дальше ощадный в помощь ). И другие баяны, о к-рых здесь пишут иногда, хотя они в основном касаются кредитных продуктов. Нехорошо бывает конечно, но терпимо.
Дякую за інформацію
Відкрив сьогодні
- В5 у грн з 0 лімітом
- дві Платівки у ₴ і $
- два ощадних у ₴ і $
- відразу написав заяву на відключенння смс-інфо на Платівках, на В5 смс увімкнене та безкоштовне.
Платівки - Візи, В5 - Мастер, усі миттєві без чіпу, лише стрічка. Іменні також лише найнижчого класу, за чіп та безконтакт запропонували доплатити.
У касі валюту закинув на Ощадний, з нього на Платівку, з неї відкив депо За словами менеджера вихід $ на касі також через Платівку. Хоча підозрюю що через Ощадний також можливо.
Засмутило, що комісія за валютообмін 0,5% (зі слів менеджера)