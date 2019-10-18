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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:14

  Alex2007 написав:
  undeadserf написав:Планую завести кілька депозитів через TAS2U в грн і валюті.
Підкажіть, який пакет вибрати з безкоштовним входом/виходом, можна по СЕП,
і з мінімальними комісіями за відкриття та РКО?


Открываете карту Б5 (без кр.лимита) или плативку (которые автоматом дают при открытии депо в отделении).
На нее, б5, можете внести деньги через П2П в Т2Ю. открываете с нее депозит (можете пополнять этот депозит потом по номеру счета СЭПом гривней бесплатно). Если валюта - то придется ножками приносить на счет.
В общем в вашем случае достаточно вломиться в отделение, открыть там минимальный депо, получить 2 бесплатные карты к нему, для того чтобы просто стать клиентом и можно было пользоваться ИБ. Все остальное - уже дооткроете сами в ТАС2Ю. Ничего сверх-особенного в общем-то нет.
Но если с ТАЗом не имели раньше дело - то есть небольшие нюансы, типа 10 грн за СМС инфо при окончании депо на плативку. :lol: (вот поэтому можно попробовать скидывать окончившееся депо на б5, где нет платы за СМСинфо, а дальше ощадный в помощь :wink: ). И другие баяны, о к-рых здесь пишут иногда, хотя они в основном касаются кредитных продуктов. Нехорошо бывает конечно, но терпимо. :D


Дякую за інформацію :D

Відкрив сьогодні
- В5 у грн з 0 лімітом
- дві Платівки у ₴ і $
- два ощадних у ₴ і $
- відразу написав заяву на відключенння смс-інфо на Платівках, на В5 смс увімкнене та безкоштовне.

Платівки - Візи, В5 - Мастер, усі миттєві без чіпу, лише стрічка. Іменні також лише найнижчого класу, за чіп та безконтакт запропонували доплатити.

У касі валюту закинув на Ощадний, з нього на Платівку, з неї відкив депо :mrgreen: За словами менеджера вихід $ на касі також через Платівку. Хоча підозрюю що через Ощадний також можливо.

Засмутило, що комісія за валютообмін 0,5% (зі слів менеджера)
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:33

Re: ТАСКОМБАНК

Открывайте ещё Б5 в валюте, и меняйте между пятёрками без комиссии
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:38

  Alex_ki написав:Открывайте ещё Б5 в валюте, и меняйте между пятёрками без комиссии

Причому менеджер може пручатися і може знадобитися деяка наполегливість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:47

  Alex_ki написав:Открывайте ещё Б5 в валюте, и меняйте между пятёрками без комиссии


А як винести $ без комісій?
1) В5 -> Ощадний -> Каса
2) В5 -> Платівка -> Каса
3) В5 -> Депо -> Ощадний/Платівка -> Каса :?:
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:49

  undeadserf написав:
  Alex_ki написав:Открывайте ещё Б5 в валюте, и меняйте между пятёрками без комиссии


А як винести $ без комісій?
1) В5 -> Ощадний -> Каса
2) В5 -> Платівка -> Каса
3) В5 -> Депо -> Ощадний/Платівка -> Каса :?:

1. с ощадного в кассу с паспортом и телефоном.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:17

Tas2u

Последняя трата в списке операций от 12 числа и все. Причем после этой даты точно были еще. Причем ни одна из тех что последние еще не проведена.

У всех так или я один такой щасливчик ?
Ситуация одинакова на вике и В5
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:47

curiousobro По Б5 нормально. А по Вике да, с 12 числа не проведены. 13 отображается последняя операция, но были и еще операции.
Славик
 
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