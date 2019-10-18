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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2964296529662967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:39

  Setta написав:
Телефон зачем?

Смс-ку касьеру говорить.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3167
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Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:16

  Ferlakur написав:
  Setta написав:
Телефон зачем?

Смс-ку касьеру говорить.


гм... то ли я запамятовал, но давеча вот снимал валюту, смс не требовалось
Setta
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Повідомлень: 678
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20

Re: ТАСКОМБАНК

  Setta написав:то ли я запамятовал, но давеча вот снимал валюту, смс не требовалось

В тому відділенні де відкривався рахунок не потрібно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:42

Невозможно пополнить ни КС ни водафон... ни через мобайл ни через вэб версию... после нескольких звонков в кц наконец то увидели проблему и сказали ждать...
Карамболь
 
Повідомлень: 537
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Подякували: 32 раз.
 
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  #<1 ... 2964296529662967
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