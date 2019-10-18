Смс-ку касьеру говорить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:16
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20
Re: ТАСКОМБАНК
В тому відділенні де відкривався рахунок не потрібно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:42
Невозможно пополнить ни КС ни водафон... ни через мобайл ни через вэб версию... после нескольких звонков в кц наконец то увидели проблему и сказали ждать...
|