Смс-ку касьеру говорить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:16
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20
Re: ТАСКОМБАНК
В тому відділенні де відкривався рахунок не потрібно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:42
Невозможно пополнить ни КС ни водафон... ни через мобайл ни через вэб версию... после нескольких звонков в кц наконец то увидели проблему и сказали ждать...
Додано: Суб 19 жов, 2019 15:13
Додано: Суб 19 жов, 2019 15:38
Немає значення. До усіх ваших рахунків безпосередній доступ має лише "рідне" відділення. "Переїзд" у інше відбувається з підтвердженням через СМС.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:18
Пополнение депозита через тас2ю в выходной день, начисление % на следующий календарный или банковский день?
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:28
anikola13 срочный депо не пополняла, а ощадный (тоже ведь депозит ) пополняла в выходной день - проводка в первый банковский день,
%% - со второго
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:30
Re: ТАСКОМБАНК
Открыл новую Б5 на новый аккаунт и по первой же покупке смс пришла без КБ? Тот же хлебушек в той же булочной по старой Б5 исправно приносил свои два прОцента. Было у кого-то такое?
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