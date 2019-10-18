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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 12:39
Setta написав:
Телефон зачем?
Смс-ку касьеру говорить.
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Ferlakur
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Додано: Суб 19 жов, 2019 14:16
Ferlakur написав: Setta написав:
Телефон зачем?
Смс-ку касьеру говорить.
гм... то ли я запамятовал, но давеча вот снимал валюту, смс не требовалось
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Setta
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Додано: Суб 19 жов, 2019 14:20
Setta написав:
то ли я запамятовал, но давеча вот снимал валюту, смс не требовалось
В тому відділенні де відкривався рахунок не потрібно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 19 жов, 2019 14:42
Невозможно пополнить ни КС ни водафон... ни через мобайл ни через вэб версию... после нескольких звонков в кц наконец то увидели проблему и сказали ждать...
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Карамболь
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Додано: Суб 19 жов, 2019 15:13
Квесторе_поверніться написав:
В тому відділенні де відкривався рахунок не потрібно.
Ощадний многие открывают в онлайне.
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Ferlakur
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Додано: Суб 19 жов, 2019 15:38
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
В тому відділенні де відкривався рахунок не потрібно.
Ощадний многие открывают в онлайне.
Немає значення. До усіх ваших рахунків безпосередній доступ має лише "рідне" відділення. "Переїзд" у інше відбувається з підтвердженням через СМС.
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klug
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:18
Пополнение депозита через тас2ю в выходной день, начисление % на следующий календарный или банковский день?
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anikola13
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:28
anikola13
срочный депо не пополняла, а ощадный (тоже ведь депозит
) пополняла в выходной день - проводка в первый банковский день,
%% - со второго
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Кассандра
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:30
Открыл новую Б5 на новый аккаунт и по первой же покупке смс пришла без КБ? Тот же хлебушек в той же булочной по старой Б5 исправно приносил свои два прОцента. Было у кого-то такое?
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Кащей
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Додано: Суб 19 жов, 2019 18:23
Кассандра написав:anikola13
срочный депо не пополняла, а ощадный (тоже ведь депозит
) пополняла в выходной день - проводка в первый банковский день,
%% - со второго
Спасибо.
А регламент пополнения в будни? До которого часа, чтоб день в день.
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anikola13
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