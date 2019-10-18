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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:27
anikola13 до 22:00
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Додано: Суб 19 жов, 2019 18:30
anikola13 написав: Кассандра написав:anikola13
срочный депо не пополняла, а ощадный (тоже ведь депозит
) пополняла в выходной день - проводка в первый банковский день,
%% - со второго
Спасибо.
А регламент пополнения в будни? До которого часа, чтоб день в день.
До 10-ти вечера, дед-лайн - 21:59
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