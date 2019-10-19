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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2965296629672968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:27

anikola13 до 22:00
Карамболь
 
Повідомлень: 538
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:30

  anikola13 написав:
  Кассандра написав:anikola13 срочный депо не пополняла, а ощадный (тоже ведь депозит :wink:) пополняла в выходной день - проводка в первый банковский день,
%% - со второго :idea:

Спасибо.
А регламент пополнения в будни? До которого часа, чтоб день в день.

До 10-ти вечера, дед-лайн - 21:59 :)
Кассандра
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Повідомлень: 935
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:13

Re: ТАСКОМБАНК

вчера вику пополнил кнопкой погасить кредит в 11 дня, покупки смог делать только через пол часа, пробовал через 10 минут и через 20 - отлуп, недостаточно средств. Раньше покупал через 2-3 минуты после пополнения, всё ок было.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 259
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:12

Re: ТАСКОМБАНК

Пол часа всегда идёт на Вике пополнение, возможно раньше хватало лимитов вот и не попадали на нехватку.
anis
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 2965296629672968
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