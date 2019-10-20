|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:27
anikola13 до 22:00
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:30
anikola13 написав: Кассандра написав:anikola13
срочный депо не пополняла, а ощадный (тоже ведь депозит
) пополняла в выходной день - проводка в первый банковский день,
%% - со второго
Спасибо.
А регламент пополнения в будни? До которого часа, чтоб день в день.
До 10-ти вечера, дед-лайн - 21:59
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 935
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 11:13
вчера вику пополнил кнопкой погасить кредит в 11 дня, покупки смог делать только через пол часа, пробовал через 10 минут и через 20 - отлуп, недостаточно средств. Раньше покупал через 2-3 минуты после пополнения, всё ок было.
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:12
Пол часа всегда идёт на Вике пополнение, возможно раньше хватало лимитов вот и не попадали на нехватку.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:06
з 17.10.19 висять оплати в Б5 (т2ю і веб), після 17-го просто нові не відображені ... у вас як?
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:11
stas_rst написав:
з 17.10.19 висять оплати в Б5 (т2ю і веб), після 17-го просто нові не відображені ... у вас як?
последняя дата платежей 12, после - пустошь.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2378
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:31
акет написав:
Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?
По вашему вопросу лучше всего обратиться на горячую линию (0800503580, 0443932590) и уточнить всю необходимую информацию в режиме разговора, так как возможно необходимо будет вмешательство технической поддержки.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2732
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:43
Rack написав:
как сейчас обстоят дела с выдачей кеша в тасе? суммы свыше 50кгрн выдают день в день? или заказ? и валюта - есть в кассах всегда?
Если Вы желаете получить большую сумму в кассе банка на руки (от 30000 грн.) мы рекомендуем обращаться на горячую линию и делать заказ суммы (за 3 рабочих дня до желаемой даты). Если Вы желаете получать на руки валюту, то заказывать сумму нужно обязательно, так как на отделении находится ограниченное количество валюты (до 1000 долларов и евро).
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2732
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:48
TASCOMBANK
сын в пятницу оформлял Б5 по акции... манагер сказала, что результат будет известен через 1-1,5 часа посредством смс... до сих пор в наличии - нацинальное индейское жилище...
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:53
curiousobro написав:
Последняя трата в списке операций от 12 числа и все. Причем после этой даты точно были еще. Причем ни одна из тех что последние еще не проведена.
У всех так или я один такой щасливчик ?
Ситуация одинакова на вике и В5
Ответили в личные сообщения.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2732
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|