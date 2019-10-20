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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2966296729682969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55

  Карамболь написав:Невозможно пополнить ни КС ни водафон... ни через мобайл ни через вэб версию... после нескольких звонков в кц наконец то увидели проблему и сказали ждать...

Наблюдались технические неполадки в работе системы интернет-банкинга. Сегодня наши специалисты исправили ситуацию.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:56

  TASCOMBANK написав:
  curiousobro написав:Последняя трата в списке операций от 12 числа и все. Причем после этой даты точно были еще. Причем ни одна из тех что последние еще не проведена.

У всех так или я один такой щасливчик ?
Ситуация одинакова на вике и В5

Ответили в личные сообщения.

Может всем ответите? У меня такая же фигня, но до 16 числа.
Даже кастрированная выписка и то нормально не работает. О нормальной даже мечтать не приходится. Деградируете.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 20 жов, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1856
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:57

  Кащей написав:Открыл новую Б5 на новый аккаунт и по первой же покупке смс пришла без КБ? Тот же хлебушек в той же булочной по старой Б5 исправно приносил свои два прОцента. Было у кого-то такое?

Рекомендуем Вам обратиться на горячую линию, возможно нужно вмешательство технической поддержки.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:01

  Фантом написав:
  TASCOMBANK написав:
  curiousobro написав:Последняя трата в списке операций от 12 числа и все. Причем после этой даты точно были еще. Причем ни одна из тех что последние еще не проведена.

У всех так или я один такой щасливчик ?
Ситуация одинакова на вике и В5

Ответили в личные сообщения.

Может всем ответите? У меня такая же фигня, но до 16 числа.
Даже кастрированная выписка и то нормально не работает. О нормальной даже мечтать не приходится. Деградируете.

В подобных ситуациях рекомендуем обращаться на горячую линию и уточнять все через оператора, так как возможны регламентные работы в системе, технические сбои или же просто единичные сбои.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:03

  Карамболь написав:TASCOMBANK сын в пятницу оформлял Б5 по акции... манагер сказала, что результат будет известен через 1-1,5 часа посредством смс... до сих пор в наличии - нацинальное индейское жилище... :roll:

После оформление кредитных продуктов банк информирует о решении кредитного комитета на протяжении от 2-х часов до 2-х дней.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:39

Re: ТАСКОМБАНК

Опять пополнение мобильных не работает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:25

TASCOMBANK, так а что там по поводу не начисленного кешбек за август по акции "Яблочный ТАС", заявка 1920602. А то вы так классно игнорируете личные сообщения :D
sauvignon
 
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