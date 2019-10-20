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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55
Карамболь написав:
Невозможно пополнить ни КС ни водафон... ни через мобайл ни через вэб версию... после нескольких звонков в кц наконец то увидели проблему и сказали ждать...
Наблюдались технические неполадки в работе системы интернет-банкинга. Сегодня наши специалисты исправили ситуацию.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:56
TASCOMBANK написав: curiousobro написав:
Последняя трата в списке операций от 12 числа и все. Причем после этой даты точно были еще. Причем ни одна из тех что последние еще не проведена.
У всех так или я один такой щасливчик ?
Ситуация одинакова на вике и В5
Ответили в личные сообщения.
Может всем ответите? У меня такая же фигня, но до 16 числа.
Даже кастрированная выписка и то нормально не работает. О нормальной даже мечтать не приходится. Деградируете.
Востаннє редагувалось Фантом
в Нед 20 жов, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:57
Кащей написав:
Открыл новую Б5 на новый аккаунт и по первой же покупке смс пришла без КБ? Тот же хлебушек в той же булочной по старой Б5 исправно приносил свои два прОцента. Было у кого-то такое?
Рекомендуем Вам обратиться на горячую линию, возможно нужно вмешательство технической поддержки.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 21:01
Фантом написав: TASCOMBANK написав: curiousobro написав:
Последняя трата в списке операций от 12 числа и все. Причем после этой даты точно были еще. Причем ни одна из тех что последние еще не проведена.
У всех так или я один такой щасливчик ?
Ситуация одинакова на вике и В5
Ответили в личные сообщения.
Может всем ответите? У меня такая же фигня, но до 16 числа.
Даже кастрированная выписка и то нормально не работает. О нормальной даже мечтать не приходится. Деградируете.
В подобных ситуациях рекомендуем обращаться на горячую линию и уточнять все через оператора, так как возможны регламентные работы в системе, технические сбои или же просто единичные сбои.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:39
Опять пополнение мобильных не работает.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 08:25
TASCOMBANK
, так а что там по поводу не начисленного кешбек за август по акции "Яблочный ТАС", заявка 1920602. А то вы так классно игнорируете личные сообщения
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