Додано: Пон 21 жов, 2019 12:13

TASCOMBANK написав: акет написав: Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"? Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?

По вашему вопросу лучше всего обратиться на горячую линию (0800503580, 0443932590) и уточнить всю необходимую информацию в режиме разговора, так как возможно необходимо будет вмешательство технической поддержки. По вашему вопросу лучше всего обратиться на горячую линию (0800503580, 0443932590) и уточнить всю необходимую информацию в режиме разговора, так как возможно необходимо будет вмешательство технической поддержки.

Обращался и не раз, все время твердят: "попробуйте позже", я им говорю: "я пробую уже 2 недели, может как-то по другому пути пойти?". Одного оператора уговорил создать запрос в техслужбу, через 4 дня позвонили, сказали что все исправили (настроили какую-то синхронизацию). Уже пятый день после "успешного исправления" пробую, результат все тот же (смс не приходят). Позвонил сегодня на горячую линию, сказали: "попробуйте позже"..Уважаемый представитель, куда еще можно обратиться, чтобы проблему донесли до техслужбы и ее все таки исправили?