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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2967296829692970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:28

MASolomko , сейчас не спрашивал, но спрашивал года 3 назад, они сказали: "то ли они его не видят, то ли им категорически запрещено его называть", после того я им этот вопрос не задавал.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 116
З нами з: 12.11.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:05

  акет написав:Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?


в поддержку портмоне пробовали обращаться?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлень: 3123
З нами з: 21.04.11
Подякував: 483 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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  #<1 ... 2967296829692970
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