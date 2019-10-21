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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:28
MASolomko , сейчас не спрашивал, но спрашивал года 3 назад, они сказали: "то ли они его не видят, то ли им категорически запрещено его называть", после того я им этот вопрос не задавал.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 22 жов, 2019 00:05
в поддержку портмоне пробовали обращаться?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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