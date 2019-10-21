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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2967296829692970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:28

MASolomko , сейчас не спрашивал, но спрашивал года 3 назад, они сказали: "то ли они его не видят, то ли им категорически запрещено его называть", после того я им этот вопрос не задавал.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 116
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:05

  акет написав:Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?


в поддержку портмоне пробовали обращаться?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:51

Почему-то по одной оплате коммуналки кнопка Квитанція PDF не ображается.
Позвонил на горячку дважды:
- первый раз оператор заново спросила как ко мне обращаться (хотя я изначально сказал) и попросила подождать на линии - звонок через 10 секунд завершился. Ок как я не смотрел в трубку и двигался - буду считать, что я сам как-то сбросил, ок.
- на 2м звонке оператор Альона уверяла, что такой опции вообще нет. Упоминание, что это коммуналка была ее не переубедило. После объяснения, что по коммуналки опция есть, а только в одной операции нет она мне приятным голосом сказала, что не может видеть ТАС2ю́ и попросила создать скриншот и написать на имейл. Сплавила то-есть. Звонок в 10:38, 2 мин. 18 сек.

В л.с. представителю напишу детали.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:15

  Slx написав:В л.с. представителю напишу детали.

Напишите на tas2u@tascombank.com.ua
Больше толку будет.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:01

Re: ТАСКОМБАНК

17,5%! Для депозитів 150 тис. грн+! Інфо: 0800503580.

Маловато буде: вже за 10к гривень дають 18,5% + 0,5% кешбеку. Пасете задніх, але тренд мені подобається...
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 22 жов, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:28

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:08005033580

11 цифр?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:33

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:08005033580

11 цифр?


Ні, 10.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:40

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Ні, 10

Яка лишня?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:59

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Ні, 10

Яка лишня?

Цифра 3.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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  #<1 ... 2967296829692970
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