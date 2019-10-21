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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:28
MASolomko , сейчас не спрашивал, но спрашивал года 3 назад, они сказали: "то ли они его не видят, то ли им категорически запрещено его называть", после того я им этот вопрос не задавал.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 22 жов, 2019 00:05
в поддержку портмоне пробовали обращаться?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 22 жов, 2019 09:51
Почему-то по одной оплате коммуналки кнопка Квитанція PDF не ображается.
Позвонил на горячку дважды:
- первый раз оператор заново спросила как ко мне обращаться (хотя я изначально сказал) и попросила подождать на линии - звонок через 10 секунд завершился. Ок как я не смотрел в трубку и двигался - буду считать, что я сам как-то сбросил, ок.
- на 2м звонке оператор Альона уверяла, что такой опции вообще нет. Упоминание, что это коммуналка была ее не переубедило. После объяснения, что по коммуналки опция есть, а только в одной операции нет она мне приятным голосом сказала, что не может видеть ТАС2ю́ и попросила создать скриншот и написать на имейл. Сплавила то-есть. Звонок в 10:38, 2 мин. 18 сек.
В л.с. представителю напишу детали.
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:15
Напишите на tas2u@tascombank.com.ua
Больше толку будет.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:01
Re: ТАСКОМБАНК
17,5%! Для депозитів 150 тис. грн+! Інфо: 0800503580.
Маловато буде: вже за 10к гривень дають 18,5% + 0,5% кешбеку. Пасете задніх, але тренд мені подобається...
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 22 жов, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:28
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:33
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:40
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:59
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:49
Re: кешбек Б5
WTF кэшбек по операциям по Б5 в октябре начисляется с провалами в один-два дня - например, за 17-18 октября по всем операциям в супермаркетах начислен, а уже 19 и 20-го ни по одной из них. МСС те же - покупки в одних и тех же местах, при этом ВО ВСЕХ смс обозначено правильное начисление кешбека, а в приложении его тупо нету за 19-20 октября. И таких провалов по 1-2 дня уже несколько с начала месяца, и не только на выходных. Шо за отдых такой у Таси? Авось клиент не заметит? У кого-то есть подобные чудеса в разделе кэшбек в ТАС2Ю?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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