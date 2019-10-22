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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2968296929702971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:24

  pharus написав:WTF кэшбек по операциям по Б5 в октябре начисляется с провалами в один-два дня - например, за 17-18 октября по всем операциям в супермаркетах начислен, а уже 19 и 20-го ни по одной из них. МСС те же - покупки в одних и тех же местах, при этом ВО ВСЕХ смс обозначено правильное начисление кешбека, а в приложении его тупо нету за 19-20 октября. И таких провалов по 1-2 дня уже несколько с начала месяца, и не только на выходных. Шо за отдых такой у Таси? Авось клиент не заметит? У кого-то есть подобные чудеса в разделе кэшбек в ТАС2Ю?

Інформація у СМС орієнтовна і "живе окремо" від фактичного нарахування, тому завжди потрібно контролювати саме його. Кешбек фактично нараховується після того, як операція буде проведена по рахунку, що зазвичай відбувається впродовж 2-3 робочих днів. За 19-20 кешбек має бути сьогодні або завтра після 21-ї години.

Якщо у вас досі є якісь інші періоди, що "випали", то це уже інша справа. Тут уже кілька разів скаржились на те, що операції буває "застрягають". Тормошіть предметно підтримку: нехай скажуть, чи проведені ці операції, чи ще ні. Якщо проведені, то нехай шукають кешбек, якщо не проведені, то поцікавтесь чому. Загалом, блок може висіти до 30-ти днів і це не буде криміналом, але для звичайних покупок - це доволі нетипово. Схоже, що там якісь затики на боці процесингу.

P.S. з монобанком і А-банком порівнювати не варто, тут, і у більшості інших українських банків механіка кешбеків інша (як описано вище).
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:01

Re: ТАСКОМБАНК

  pharus написав:Шо за отдых такой у Таси?
Тася 30-ку гуляет https://30ann.tascombank.ua/
:D
MASolomko
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  #<1 ... 2968296929702971
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