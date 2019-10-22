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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 02:00
Slx оно самое.Хотя стоп. Гнев понемногу отступает и я вот чего подумал, а не шапито ли это ломбардное подлянку эту сделало? Как сначала на уню комис приделали,а теперь и на кдв прицеливаются.
Додано: Сер 23 жов, 2019 02:19
Да,похоже так оно и есть пробую ещё,а в кабину не пускает. Значить сидят чего то на ночь глядя и ломают опять. Хочется надеяться ,что к утру рассосётся вместе с туманом и будет работать как прежде.
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:00
Нет никаких комиссий с ощадного, не вводите в заблуждение.
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:37
TASCOMBANK, задал вопрос в личку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:01
Нет, год начинается с 1-го числа месяца, когда была оформлена Вика.
Т.е. открыв карту 21.11.2018 "новый год" (и комиссия) у вас будет списана 01.11.2019.
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