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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2969297029712972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 02:00

Slx оно самое.Хотя стоп. Гнев понемногу отступает и я вот чего подумал, а не шапито ли это ломбардное подлянку эту сделало? Как сначала на уню комис приделали,а теперь и на кдв прицеливаются.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 02:19

Да,похоже так оно и есть пробую ещё,а в кабину не пускает. Значить сидят чего то на ночь глядя и ломают опять. Хочется надеяться ,что к утру рассосётся вместе с туманом и будет работать как прежде.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:00

  Дядя Дима написав:Может кто и писал уже но я пару дней не заходил на ветку. Присабачили комис на погашение кред.задолжности и на ощадник. Размер комиса не могу сказать поскольку у меня было на той карте впритык и получил только "не достаточно коштiв".


Нет никаких комиссий с ощадного, не вводите в заблуждение.
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:37

TASCOMBANK, задал вопрос в личку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:01

  ukrprom2014 написав:Подскажите пожалуйста по ВИКЕ.
Заканчивается шаровый год.
Если не платить абонку несколько месяцев, а потом закинуть, то год начнет считаться с новой даты пополнения 365грн.?

Нет, год начинается с 1-го числа месяца, когда была оформлена Вика.
Т.е. открыв карту 21.11.2018 "новый год" (и комиссия) у вас будет списана 01.11.2019.
sauvignon
 
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