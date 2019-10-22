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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 02:00
Slx оно самое.Хотя стоп. Гнев понемногу отступает и я вот чего подумал, а не шапито ли это ломбардное подлянку эту сделало? Как сначала на уню комис приделали,а теперь и на кдв прицеливаются.
Додано: Сер 23 жов, 2019 02:19
Да,похоже так оно и есть пробую ещё,а в кабину не пускает. Значить сидят чего то на ночь глядя и ломают опять. Хочется надеяться ,что к утру рассосётся вместе с туманом и будет работать как прежде.
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:00
Нет никаких комиссий с ощадного, не вводите в заблуждение.
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:37
TASCOMBANK, задал вопрос в личку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:01
Нет, год начинается с 1-го числа месяца, когда была оформлена Вика.
Т.е. открыв карту 21.11.2018 "новый год" (и комиссия) у вас будет списана 01.11.2019.
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:29
А что в ТАСе значит оформлена?
Если я заявку на открытие (на сайте и затем по телефону) подавал в конце ноября, а документы подписал и саму карту забрал в первых числах декабря.
Комиссию спишут 1 ноября или 1 декабря?
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:35
Re: ТАСКОМБАНК
Не списана, а начислена. А списана будет с дебетного счета, када там гроши появятся. А я вот думаю таки дождаться этого начисления и пойти пошантажировать Таську выдачей кредлимита на эту Виику. Если не даст, то и карту закрою не внося абонки
1 декабря
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:04
Банкомат почините
Чёт банкомат подустал в этом отделении и вы не торопитесь его вернуть в жизнь.
Харківське відділення №10
61003, Україна, м. Харків, майдан Конституції, 1
Можно подумать у вас так много банкоматов.
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