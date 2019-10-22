klug написав:clientage написав:
Не списана, а начислена. А списана будет с дебетного счета, када там гроши появятся. А я вот думаю таки дождаться этого начисления и пойти пошантажировать Таську выдачей кредлимита на эту Виику. Если не даст, то и карту закрою не внося абонки
Тут уже не раз проскакувало, що абонку почали списувати в овер, але позиція банку так і не прояснилася: чи це "збій", чи "пакращення"
У меня еще не спиcывали. Карту лочили и ждали поступления. Причем после разлока СМС-инфо(бесплатное) автоматом не включается, нуна звонить-просить.