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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2970297129722973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:33

  klug написав:
  clientage написав:
  sauvignon написав:...(и комиссия) у вас будет списана

Не списана, а начислена. А списана будет с дебетного счета, када там гроши появятся. А я вот думаю таки дождаться этого начисления и пойти пошантажировать Таську выдачей кредлимита на эту Виику. Если не даст, то и карту закрою не внося абонки :mrgreen:

Тут уже не раз проскакувало, що абонку почали списувати в овер, але позиція банку так і не прояснилася: чи це "збій", чи "пакращення"

У меня еще не спиcывали. Карту лочили и ждали поступления. Причем после разлока СМС-инфо(бесплатное) автоматом не включается, нуна звонить-просить.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:29

  ukrprom2014 написав: с Нью Картой

Що то за звір?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:36

  KVV написав:
  ukrprom2014 написав: с Нью Картой

Що то за звір?


Укрсибовская
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:34

  Setta написав:
  KVV написав:
  ukrprom2014 написав: с Нью Картой

Що то за звір?


Укрсибовская

Пять процентов кишмиша онлайн это хорошо, только при оплате на забугорных сайтах упираемся в валютные курсы этого банка.
rollo
 
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