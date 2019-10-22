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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:33
klug написав: clientage написав: sauvignon написав:
...(и комиссия) у вас будет списана
Не списана, а начислена. А списана будет с дебетного счета, када там гроши появятся. А я вот думаю таки дождаться этого начисления и пойти пошантажировать Таську выдачей кредлимита на эту Виику. Если не даст, то и карту закрою не внося абонки
Тут уже не раз проскакувало, що абонку почали списувати в овер, але позиція банку так і не прояснилася: чи це "збій", чи "пакращення"
У меня еще не спиcывали. Карту лочили и ждали поступления. Причем после разлока СМС-инфо(бесплатное) автоматом не включается, нуна звонить-просить.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:29
ukrprom2014 написав:
с Нью Картой
Що то за звір?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:36
KVV написав: ukrprom2014 написав:
с Нью Картой
Що то за звір?
Укрсибовская
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:34
Setta написав: KVV написав: ukrprom2014 написав:
с Нью Картой
Що то за звір?
Укрсибовская
Пять процентов кишмиша онлайн это хорошо, только при оплате на забугорных сайтах упираемся в валютные курсы этого банка.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:38
Setta написав: KVV написав: ukrprom2014 написав:
с Нью Картой
Що то за звір?
Укрсибовская
А есть где почитать? А то реклама в фб вылезала, а на сайте ничего не нашел
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:41
Відкривав вікенд на чорну п`ятницю (листопад) в 2017-му році. Але договір підписував в грудні. Хоча сама картка дійсна до 11-го місяця. В минулому році абонку списали ніби в листопаді, але перевірити наразі не можу, оскільки виписки в ТАС2Ю немає. Виникає два питання:
1. Як взнати, коли спишуть абонплату?
2. Чи перевипустять мені картку в листопаді, чи можуть кинути на абонку і відмовляться перевипускати?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:46
Кочевник
Дата кредитного договора какая?
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Vorlon
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:53
Vorlon написав:Кочевник
Дата кредитного договора какая?
Хм. Дивитися її в паперах чи в ТАЗТУЙУ є?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:59
Кочевник
В бумагах. В TAS2U не нашёл.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:43
Коллеги, а в пудре страховка отключается? Звонком?
Зарабатывайте
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