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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2971297229732974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:15

  vollena71 написав:Если деньги закинуть в выходной, то %% начнут начисляться со второго рабочего дня. Если в пятницу деньги уже были на счете, то за выходные %% будут начислены

Добавляю инфу: если средства лежали до выходных и все выходные, а потом были сняты в Понедельник до начала рабочих часов - то проценты на них не начислятся.
Slx
 
Повідомлень: 214
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:41

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:до начала рабочих часов

Это 9-00?
Инфа точная?
А то я и в 7-8 утра снимал, аномалий не заметил... Но может, плохо смотрел...
tmp01
 
Повідомлень: 837
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52

  tmp01 написав:
  Slx написав:до начала рабочих часов

Это 9-00?
Инфа точная?
А то я и в 7-8 утра снимал, аномалий не заметил... Но может, плохо смотрел...

21.10.2019, в 00:30 перекинул с ощадного на карту и в пол 2-го ночи снимал с банкомата Таса. 100% нет процентов во вкладке депозитов, благо сумма малая, а потому проценты копеечные.
Slx
 
Повідомлень: 214
З нами з: 23.07.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2971297229732974
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