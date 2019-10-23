Добавляю инфу: если средства лежали до выходных и все выходные, а потом были сняты в Понедельник до начала рабочих часов - то проценты на них не начислятся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:15
Добавляю инфу: если средства лежали до выходных и все выходные, а потом были сняты в Понедельник до начала рабочих часов - то проценты на них не начислятся.
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:41
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52
21.10.2019, в 00:30 перекинул с ощадного на карту и в пол 2-го ночи снимал с банкомата Таса. 100% нет процентов во вкладке депозитов, благо сумма малая, а потому проценты копеечные.
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