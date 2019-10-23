|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:15
vollena71 написав:
Если деньги закинуть в выходной, то %% начнут начисляться со второго рабочего дня. Если в пятницу деньги уже были на счете, то за выходные %% будут начислены
Добавляю инфу: если средства лежали до выходных и все выходные, а потом были сняты в Понедельник до начала рабочих часов - то проценты на них не начислятся
.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:41
Slx написав:
до начала рабочих часов
Это 9-00?
Инфа точная?
А то я и в 7-8 утра снимал, аномалий не заметил... Но может, плохо смотрел...
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52
tmp01 написав: Slx написав:
до начала рабочих часов
Это 9-00?
Инфа точная?
А то я и в 7-8 утра снимал, аномалий не заметил... Но может, плохо смотрел...
21.10.2019, в 00:30 перекинул с ощадного на карту и в пол 2-го ночи снимал с банкомата Таса. 100% нет процентов во вкладке депозитов, благо сумма малая, а потому проценты копеечные.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:52
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:13
И зачем она нужна при наличии Идеи? Вообще не понял...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7364
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:16
Vorlon написав:
И зачем она нужна при наличии Идеи? Вообще не понял...
Две па5 лучше, чем одна.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4159
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:40
Vorlon написав:Кочевник
Дата кредитного договора какая?
В договорі вказано 21 грудня, але мені чомусь пригадується, що в листопаді абонку списували.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:41
Кочевник
У меня договор от 1 декабря - того же числа и списывают.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7364
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:42
Vorlon написав:
И зачем она нужна при наличии Идеи? Вообще не понял...
5% чистыми и говорят, что коммуналка включается. Главное - СМС отключить за день до конца месяца, иначе 15 грн/мес.
И давайте заканчивать тут про Укрсиб, плиз.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:28
Vorlon написав:
И зачем она нужна при наличии Идеи? Вообще не понял...
Идею продают.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|