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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:40
Vorlon написав:Кочевник
У меня договор от 1 декабря - того же числа и списывают.
Термін дії карти до якого місяця?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:05
Ромасик написав:
Коллеги, а в пудре страховка отключается? Звонком?
В отделение топать нужно.
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