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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:40
Vorlon написав:Кочевник
У меня договор от 1 декабря - того же числа и списывают.
Термін дії карти до якого місяця?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:05
Ромасик написав:
Коллеги, а в пудре страховка отключается? Звонком?
В отделение топать нужно.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:21
Кочевник написав:
Термін дії карти до якого місяця?
Была до апреля этого года. Перевыпустил давно.
rollo написав:
Идею продают.
И что? Какое для нас это имеет значение? CBO проживёт явно дольше 6 месяцев маркетингового кэшбека УСБ.
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Vorlon
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:04
Vorlon написав:
И что? Какое для нас это имеет значение? CBO проживёт явно дольше 6 месяцев маркетингового кэшбека УСБ.
Поживем - увидим.
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rollo
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:11
clientage написав:
Не списана, а начислена. А списана будет с дебетного счета, када там гроши появятся. А я вот думаю таки дождаться этого начисления и пойти пошантажировать Таську выдачей кредлимита на эту Виику. Если не даст, то и карту закрою не внося абонки
Креативно.
Добре що ТАСя недостатньо вигадлива: дати кредліміт у розмірі 365 грн... а, та що там, ми щедрі - дати цілих 400 грн! І зразу списати в рахунок нього абонплату.
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