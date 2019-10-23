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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2972297329742975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:40

  Vorlon написав:Кочевник
У меня договор от 1 декабря - того же числа и списывают.

Термін дії карти до якого місяця?
Кочевник
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 16.02.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:05

  Ромасик написав:Коллеги, а в пудре страховка отключается? Звонком?

В отделение топать нужно.
mihasik
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Повідомлень: 828
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:21

  Кочевник написав:Термін дії карти до якого місяця?

Была до апреля этого года. Перевыпустил давно.

  rollo написав:Идею продают.

И что? Какое для нас это имеет значение? CBO проживёт явно дольше 6 месяцев маркетингового кэшбека УСБ.
Vorlon
 
Повідомлень: 7369
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 734 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:04

  Vorlon написав:И что? Какое для нас это имеет значение? CBO проживёт явно дольше 6 месяцев маркетингового кэшбека УСБ.

Поживем - увидим.
rollo
 
Повідомлень: 33
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:11

  clientage написав:Не списана, а начислена. А списана будет с дебетного счета, када там гроши появятся. А я вот думаю таки дождаться этого начисления и пойти пошантажировать Таську выдачей кредлимита на эту Виику. Если не даст, то и карту закрою не внося абонки :mrgreen:

Креативно.
Добре що ТАСя недостатньо вигадлива: дати кредліміт у розмірі 365 грн... а, та що там, ми щедрі - дати цілих 400 грн! І зразу списати в рахунок нього абонплату. :mrgreen:
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 23.09.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:00

  she_ne_investor написав:
  clientage написав:Не списана, а начислена. А списана будет с дебетного счета, када там гроши появятся. А я вот думаю таки дождаться этого начисления и пойти пошантажировать Таську выдачей кредлимита на эту Виику. Если не даст, то и карту закрою не внося абонки :mrgreen:

Креативно.
Добре що ТАСя недостатньо вигадлива: дати кредліміт у розмірі 365 грн... а, та що там, ми щедрі - дати цілих 400 грн! І зразу списати в рахунок нього абонплату. :mrgreen:

Абонплата только со своих
Vint
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:51

  uaprofi написав:
  акет написав:Не удается зарегистрировать карту для оплаты через Portmone! Не приходит на телефон смс с кодом, для подтверждения верификации карты. Попробовал карты других банков зарегистрировать в Portmone, то все проходит на ура, а карты ТАСа никак. Кто-то с таким сталкивался или только мне "повезло"?


в поддержку портмоне пробовали обращаться?

Портмоне отсылает в банк, тут похоже глюки со сторона ТАСа опять, это, как было недавно, что картами ТАСа нельзя было оплатить на сайте Лайфселл, поддержка уверяла, что в ТАСе все хорошо, попробуйте позже оплатить. :( :( :(
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 117
З нами з: 12.11.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:49

Re: ТАСКОМБАНК

Была похожая ситуация, просите у поддержки открывать подробности операции там и будет код
R3WIND
 
Повідомлень: 5
З нами з: 20.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:52

Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?
Gold_Penny
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.02.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:07

  Gold_Penny написав:Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?

Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29836
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
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