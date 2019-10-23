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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:16
Квесторе_поверніться написав: Gold_Penny написав:
Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?
Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.
Причому конська.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:35
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
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stas_rst
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:44
stas_rst написав:
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
Тут банка завжди права.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:16
stas_rst написав:
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
Співчуваю
Нехай вас радує те, що ви такий не один.
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:17
rollo написав:
Нехай вас радує те, що ви такий не один.
Нас вже троє?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:26
Setta написав: KVV написав: ukrprom2014 написав:
с Нью Картой
Що то за звір?
Укрсибовская
только есть интересный нюанс
"Для отримання картки необхідно:
Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.
Перейти по запропонованому банком посиланню на сторінку оформлення для заповнення анкети"
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mephala
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:32
mephala написав:
Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.
Ну так на цій гілці вже всі отримали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:37
stas_rst написав:
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
Вже ж 100 раз казали: ДЕПОЗИТ в ТАСі - відмова по кредиту!
mephala написав: Setta написав:
Укрсибовская
только есть интересный нюанс
И нюанс этот, что это тема Таскомбанка. Уже и так написали на две полноценных инструкции тут.
Востаннє редагувалось Slx
в Чет 24 жов, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:41
Квесторе_поверніться написав: rollo написав:
Нехай вас радує те, що ви такий не один.
Нас вже троє?
Навіть не знаю. В мене взагалі ліміту немає
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:41
mephala написав:
только есть интересный нюанс
"Для отримання картки необхідно:
Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.
Перейти по запропонованому банком посиланню на сторінку оформлення для заповнення анкети"
нет такого нюанса, то есть никакой "пропозыции" от банка получать не надо
просто заказать карту, договориться когда придешь на оформление и забрать
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Setta
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