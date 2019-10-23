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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:16
Квесторе_поверніться написав: Gold_Penny написав:
Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?
Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.
Причому конська.
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Кочевник
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:35
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
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stas_rst
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:44
stas_rst написав:
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
Тут банка завжди права.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:16
stas_rst написав:
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
Співчуваю
Нехай вас радує те, що ви такий не один.
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:17
rollo написав:
Нехай вас радує те, що ви такий не один.
Нас вже троє?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:26
Setta написав: KVV написав: ukrprom2014 написав:
с Нью Картой
Що то за звір?
Укрсибовская
только есть интересный нюанс
"Для отримання картки необхідно:
Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.
Перейти по запропонованому банком посиланню на сторінку оформлення для заповнення анкети"
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mephala
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:32
mephala написав:
Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.
Ну так на цій гілці вже всі отримали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:37
stas_rst написав:
третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
Вже ж 100 раз казали: ДЕПОЗИТ в ТАСі - відмова по кредиту!
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Slx
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