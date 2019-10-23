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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2973297429752976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Gold_Penny написав:Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?

Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.

Причому конська.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:35

Re: ТАСКОМБАНК

третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:44

  stas_rst написав:третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???

Тут банка завжди права. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29842
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:16

  stas_rst написав:третя спроба підняти ліміт з 1000 по В5 накрилась мідним "ТАЗом" ...
програма видала через 1 хв. - відмова ... при офіційному доході більше запитуваної суми, при офіцц\ійній зайнятості, за наявності депозиту, за наявності платівок, в5 з лютого п.р. і руху сум на них. ТУПО ВІДМОВА !!!
так і сказав у відділенні - ви даєте по 50 штук бомжам і шахраям, потім бігаєте за ними з колекторами, а тут платоспроможний клієнт сам іде на контакт ... ну от як так в 30-річному віці (річниця банку) тупити ???

Співчуваю :(
Нехай вас радує те, що ви такий не один. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:17

Re: ТАСКОМБАНК

  rollo написав:Нехай вас радує те, що ви такий не один.

Нас вже троє?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 29842
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:26

  Setta написав:
  KVV написав:
  ukrprom2014 написав: с Нью Картой

Що то за звір?


Укрсибовская

только есть интересный нюанс

"Для отримання картки необхідно:

Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.
Перейти по запропонованому банком посиланню на сторінку оформлення для заповнення анкети"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:32

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:Отримати рекламну пропозицію від UKRSIBBANK оформити картку NEW card.

Ну так на цій гілці вже всі отримали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 29842
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