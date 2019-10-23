Не всегда.
Были случаи, когда банк по своей инициативе предлагал кредитки депозитчикам.
Обзванивали клиентов, которым уже предварительно одобрили даже сумму лимита
Правда давно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:47
Не всегда.
Были случаи, когда банк по своей инициативе предлагал кредитки депозитчикам.
Обзванивали клиентов, которым уже предварительно одобрили даже сумму лимита
Правда давно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:56
Re: ТАСКОМБАНК
Это конечно интересное наблюдение,но только не ясно для кого правила пишут? Например пункт 7,2 ""Сума кредитного ліміту встановлюється в розмірі 80% від розміру усіх депозитних вкладів, що виплачуються на даний рахунок, але в будь-якому разі не
більше 100 000 грн. Сума кредитного ліміту змінюється автоматично в залежності від розміру депозитів"" Взяли бы и вырезали этот пункт ,чтоб голову не морочить.
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Чет 24 жов, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:14
Собака сидить в кріслі менеджера кредитного ризику в особі дівчинки, яка глядучи на заявку задає чи то тупе, чи то геніальне питання: а навіщо йому кредит, якщо в нього гроші лежать, ще й у вільному доступі?!
І потім, як вже писали раніше люди із депозитом, дзвонить ця дівчинка і так прямо й питає "а навіщо вам потрібен підвищений кредит по картці?"...
Востаннє редагувалось Slx в Чет 24 жов, 2019 16:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:16
Было дело, но правда так и без кредитки (далеко ехать)...
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:28
Re: ТАСКОМБАНК
прикол у тому, що відмову дала не "дівчинко", а система після натискання "дівчинком" кнопочки "ЕНТЕР" при подачі заявки ... секунд 30 і вуаля - у підвищенні ліміту відмовлено. without appeal
ПС. Написав листа на офф.пошту, нехай думають ...
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:39
Який профіт плануєте мати від підняття ліміту?
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:41
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:53
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:07
Не пройшли ПРЕскоринг. Також було, ніхто вам не скаже чому, хоча можуть лише підтвердити, що це саме він.
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