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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2974297529762977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:47

  Slx написав:Вже ж 100 раз казали: ДЕПОЗИТ в ТАСі - відмова по кредиту!

Не всегда.
Были случаи, когда банк по своей инициативе предлагал кредитки депозитчикам.
Обзванивали клиентов, которым уже предварительно одобрили даже сумму лимита
Правда давно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:Вже ж 100 раз казали: ДЕПОЗИТ в ТАСі - відмова по кредиту!
Это конечно интересное наблюдение,но только не ясно для кого правила пишут? Например пункт 7,2 ""Сума кредитного ліміту встановлюється в розмірі 80% від розміру усіх депозитних вкладів, що виплачуються на даний рахунок, але в будь-якому разі не
більше 100 000 грн. Сума кредитного ліміту змінюється автоматично в залежності від розміру депозитів"" Взяли бы и вырезали этот пункт ,чтоб голову не морочить.
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Чет 24 жов, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:Вже ж 100 раз казали: ДЕПОЗИТ в ТАСі - відмова по кредиту!

депо "Ощадний" - це недодепозит ... собака зарита десь в іншому місці
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:14

  stas_rst написав:депо "Ощадний" - це недодепозит ... собака зарита десь в іншому місці

Собака сидить в кріслі менеджера кредитного ризику в особі дівчинки, яка глядучи на заявку задає чи то тупе, чи то геніальне питання: а навіщо йому кредит, якщо в нього гроші лежать, ще й у вільному доступі?!

І потім, як вже писали раніше люди із депозитом, дзвонить ця дівчинка і так прямо й питає "а навіщо вам потрібен підвищений кредит по картці?"...
Востаннє редагувалось Slx в Чет 24 жов, 2019 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:16

  Вкладчик1234 написав:
  Slx написав:Вже ж 100 раз казали: ДЕПОЗИТ в ТАСі - відмова по кредиту!

Не всегда.
Были случаи, когда банк по своей инициативе предлагал кредитки депозитчикам.
Обзванивали клиентов, которым уже предварительно одобрили даже сумму лимита
Правда давно


Было дело, но правда так и без кредитки (далеко ехать)...
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:28

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:І потім, як вже писали раніше люди із депозитом, дзвонить ця дівчинка і так прямо й питає "а навіщо вам потрібен підвищений кредит по картці?"...

прикол у тому, що відмову дала не "дівчинко", а система після натискання "дівчинком" кнопочки "ЕНТЕР" при подачі заявки ... секунд 30 і вуаля - у підвищенні ліміту відмовлено. without appeal
ПС. Написав листа на офф.пошту, нехай думають ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:39

  stas_rst написав:
  Slx написав:І потім, як вже писали раніше люди із депозитом, дзвонить ця дівчинка і так прямо й питає "а навіщо вам потрібен підвищений кредит по картці?"...

прикол у тому, що відмову дала не "дівчинко", а система після натискання "дівчинком" кнопочки "ЕНТЕР" при подачі заявки ... секунд 30 і вуаля - у підвищенні ліміту відмовлено. without appeal
ПС. Написав листа на офф.пошту, нехай думають ...

Який профіт плануєте мати від підняття ліміту?
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  stas_rst написав:ПС. Написав листа на офф.пошту, нехай думають ...

Марна трата часу і енергії.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:53

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Який профіт плануєте мати від підняття ліміту?

друже, - профіт називається "задовбало по 900 гривень перераховувати". А так - 2% всього лише
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:07

  stas_rst написав:прикол у тому, що відмову дала не "дівчинко", а система після натискання "дівчинком" кнопочки "ЕНТЕР" при подачі заявки ... секунд 30 і вуаля - у підвищенні ліміту відмовлено. without appeal
ПС. Написав листа на офф.пошту, нехай думають ...

Не пройшли ПРЕскоринг. Також було, ніхто вам не скаже чому, хоча можуть лише підтвердити, що це саме він.
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