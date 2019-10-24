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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:14
jay2004 написав:
Было дело, но правда так и без кредитки (далеко ехать)...
Да, это правда. Был обзвон. Даже назначали сообща время похода в банк.
Но ..... не срослось, да видно не особо и нужно.
В моем случае дать мне кредитку - инициатива банка.
Депо в банке - фонд. Год лежал Фонд, потом покинул Тас на год , потом опять вернулся в TAS2U и только тогда начался волшебный обзвон.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18
А с какого номера звонили? С обычного тасовского 0442246728 или другого городского или вообще с мобильного?
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Slx
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Додано: Чет 24 жов, 2019 18:22
Slx с 044. Судя по всему звонило отделение с корпоративной сети , выход у них через Киев. Это плановый обзвон.
------ Внеплановый всегда с городского звонит отделение. Не спутаешь - отделение - с 0412.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 24 жов, 2019 21:33
Квесторе_поверніться написав: Gold_Penny написав:
Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?
Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.
0.5%. Понимаете, нужно сначала поменять валюту, а потом сделать платеж, а у ТАС курс обмена лучше, чем у того же ПриватБанка--на данный момент 25 грн./$ у ТАС против 24.8 грн./$ у ПБ, что дает 20 коп. разницы или 0.8%. Вот и думаю, чтобы не делать лишних движений, может, так и платить через ТАС.
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Gold_Penny
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