|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:14
jay2004 написав:
Было дело, но правда так и без кредитки (далеко ехать)...
Да, это правда. Был обзвон. Даже назначали сообща время похода в банк.
Но ..... не срослось, да видно не особо и нужно.
В моем случае дать мне кредитку - инициатива банка.
Депо в банке - фонд. Год лежал Фонд, потом покинул Тас на год , потом опять вернулся в TAS2U и только тогда начался волшебный обзвон.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 613 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18
А с какого номера звонили? С обычного тасовского 0442246728 или другого городского или вообще с мобильного?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:22
Slx с 044. Судя по всему звонило отделение с корпоративной сети , выход у них через Киев. Это плановый обзвон.
------ Внеплановый всегда с городского звонит отделение. Не спутаешь - отделение - с 0412.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 613 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:33
Квесторе_поверніться написав: Gold_Penny написав:
Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?
Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.
0.5%. Понимаете, нужно сначала поменять валюту, а потом сделать платеж, а у ТАС курс обмена лучше, чем у того же ПриватБанка--на данный момент 25 грн./$ у ТАС против 24.8 грн./$ у ПБ, что дает 20 коп. разницы или 0.8%. Вот и думаю, чтобы не делать лишних движений, может, так и платить через ТАС.
-
Gold_Penny
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:57
Если у вас Б5
Gold_Penny написав: Квесторе_поверніться написав:
Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.
0.5%...
- то не 0,5%. 0,5 было через ТАС24, а ТАС2Ю - это не то же самое. Пусть меня поправят, но возможно комис 15грн + 1,5%, либо через банк отправлять с 5грн+1,5%
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:14
Gold_Penny написав: Квесторе_поверніться написав: Gold_Penny написав:
Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?
Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.
0.5%. Понимаете, нужно сначала поменять валюту, а потом сделать платеж, а у ТАС курс обмена лучше, чем у того же ПриватБанка--на данный момент 25 грн./$ у ТАС против 24.8 грн./$ у ПБ, что дает 20 коп. разницы или 0.8%. Вот и думаю, чтобы не делать лишних движений, может, так и платить через ТАС.
Тут усе залежить від вашої суми. У Прихвата хоч і гірший курс, але фіксована комісія на вихід (3 грн.). З іншого боку, відносно невеликі суми можна перекачати у Прихват без комісії.
Стосовно першого питання: СЕП з ТАСа з високою ймовірністю піде день у день, якщо відправити у робочий час. Прихват СЕПи від фізиків відправляє на наступний робочий день.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3675
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:21
СЭП с Б5 (за свои, через ТАС2Ю) идёт для сумм до 9999 за 5 грн
а вот для сумм 10К и больше уже за 0,5%
выпускают три платежа по 9999 грн.
дальше предлагает звонить в калл.
отправляют день в день (кажись даже те платежи что были после 17:00)
ИМХО: 5 грн. это конечно не 2 грн. и не на шару ... но иногда бывает так проще...
З.Ы.
не путайте СЭП с переводами на карту (п2п) - там другие тарифы
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3147
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|