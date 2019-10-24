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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2975297629772978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:14

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Было дело, но правда так и без кредитки (далеко ехать)...


Да, это правда. Был обзвон. Даже назначали сообща время похода в банк.
Но ..... не срослось, да видно не особо и нужно.
В моем случае дать мне кредитку - инициатива банка.
Депо в банке - фонд. Год лежал Фонд, потом покинул Тас на год , потом опять вернулся в TAS2U и только тогда начался волшебный обзвон.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18

Re: ТАСКОМБАНК

А с какого номера звонили? С обычного тасовского 0442246728 или другого городского или вообще с мобильного?
Slx
 
Повідомлень: 224
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:22

Slx с 044. Судя по всему звонило отделение с корпоративной сети , выход у них через Киев. Это плановый обзвон.
------ Внеплановый всегда с городского звонит отделение. Не спутаешь - отделение - с 0412.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3089
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Gold_Penny написав:Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?

Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.


0.5%. Понимаете, нужно сначала поменять валюту, а потом сделать платеж, а у ТАС курс обмена лучше, чем у того же ПриватБанка--на данный момент 25 грн./$ у ТАС против 24.8 грн./$ у ПБ, что дает 20 коп. разницы или 0.8%. Вот и думаю, чтобы не делать лишних движений, может, так и платить через ТАС.
Gold_Penny
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:57

  Gold_Penny написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.

0.5%...

Если у вас Б5 - то не 0,5%. 0,5 было через ТАС24, а ТАС2Ю - это не то же самое. Пусть меня поправят, но возможно комис 15грн + 1,5%, либо через банк отправлять с 5грн+1,5%
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:14

  Gold_Penny написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Gold_Penny написав:Подскажите, пожалуйста, если делать оплату по реквизитам на счет в другом банке, как быстро проходит платеж?

Тут ніхто СЕПом не кидає...там же комісія.


0.5%. Понимаете, нужно сначала поменять валюту, а потом сделать платеж, а у ТАС курс обмена лучше, чем у того же ПриватБанка--на данный момент 25 грн./$ у ТАС против 24.8 грн./$ у ПБ, что дает 20 коп. разницы или 0.8%. Вот и думаю, чтобы не делать лишних движений, может, так и платить через ТАС.

Тут усе залежить від вашої суми. У Прихвата хоч і гірший курс, але фіксована комісія на вихід (3 грн.). З іншого боку, відносно невеликі суми можна перекачати у Прихват без комісії.
Стосовно першого питання: СЕП з ТАСа з високою ймовірністю піде день у день, якщо відправити у робочий час. Прихват СЕПи від фізиків відправляє на наступний робочий день.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:21

СЭП с Б5 (за свои, через ТАС2Ю) идёт для сумм до 9999 за 5 грн
а вот для сумм 10К и больше уже за 0,5%
выпускают три платежа по 9999 грн.
дальше предлагает звонить в калл.
отправляют день в день (кажись даже те платежи что были после 17:00)

ИМХО: 5 грн. это конечно не 2 грн. и не на шару ... но иногда бывает так проще...
З.Ы.
не путайте СЭП с переводами на карту (п2п) - там другие тарифы
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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