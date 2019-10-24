klug написав:pharus написав:WTF кэшбек по операциям по Б5 в октябре начисляется с провалами в один-два дня - например, за 17-18 октября по всем операциям в супермаркетах начислен, а уже 19 и 20-го ни по одной из них. МСС те же - покупки в одних и тех же местах, при этом ВО ВСЕХ смс обозначено правильное начисление кешбека, а в приложении его тупо нету за 19-20 октября. И таких провалов по 1-2 дня уже несколько с начала месяца, и не только на выходных. Шо за отдых такой у Таси? Авось клиент не заметит? У кого-то есть подобные чудеса в разделе кэшбек в ТАС2Ю?
Інформація у СМС орієнтовна і "живе окремо" від фактичного нарахування, тому завжди потрібно контролювати саме його. Кешбек фактично нараховується після того, як операція буде проведена по рахунку, що зазвичай відбувається впродовж 2-3 робочих днів. За 19-20 кешбек має бути сьогодні або завтра після 21-ї години.
Так и получилось - за прошедшие пару вечеров досыпали недостающий кишмиш, так что успел воспользоваться до сегодняшнего погашения. Спасибо, раньше и не замечал, что у ТАСи тыквы становятся кишмишем не сразу, а с дозреванием до полдесятого вечера третьего рабочего дня