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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2976297729782979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:55

  klug написав:
  pharus написав:WTF кэшбек по операциям по Б5 в октябре начисляется с провалами в один-два дня - например, за 17-18 октября по всем операциям в супермаркетах начислен, а уже 19 и 20-го ни по одной из них. МСС те же - покупки в одних и тех же местах, при этом ВО ВСЕХ смс обозначено правильное начисление кешбека, а в приложении его тупо нету за 19-20 октября. И таких провалов по 1-2 дня уже несколько с начала месяца, и не только на выходных. Шо за отдых такой у Таси? Авось клиент не заметит? У кого-то есть подобные чудеса в разделе кэшбек в ТАС2Ю?

Інформація у СМС орієнтовна і "живе окремо" від фактичного нарахування, тому завжди потрібно контролювати саме його. Кешбек фактично нараховується після того, як операція буде проведена по рахунку, що зазвичай відбувається впродовж 2-3 робочих днів. За 19-20 кешбек має бути сьогодні або завтра після 21-ї години.

Так и получилось - за прошедшие пару вечеров досыпали недостающий кишмиш, так что успел воспользоваться до сегодняшнего погашения. Спасибо, раньше и не замечал, что у ТАСи тыквы становятся кишмишем не сразу, а с дозреванием до полдесятого вечера третьего рабочего дня :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:30

Re: ТАСКОМБАНК

Обмен валют в тас2ю совсем сломали или это временно. Уже около 6 попыток и все неудачные (с вики на вику продаю доллары)...
ЗЫ. Уже и смс с кодом подтверждения перестали приходить...
Посыпались СМС, но операция не завершается...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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