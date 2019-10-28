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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2980298129822983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:32

  clientage написав:
  логан1919 написав:Господа, заканчивается депо подфонд. Судя по сайту, больше 17,5 тася не предлагает. Интересует более 18% с ежемес. Куда заносить?

[/quote]Вы поражаете. Вам на А ветке дали исчерпывающий список. Зачем опять эту тему развивать ?От этого выше % не будет,25% по любому не найдёте. Здесь + - все те же кто и в соседних ветках ,мы все варимся в одном котле . :twisted: Опять же по сравнению Абанки с Кибом, то последний выгодней так как можно на 1,5 года открываться.****P.S. Кстати Кредит Днепр чего то там сегодня предлагать начал 18,75% .https://www.prostobank.ua/depozity/novo ... berezheniy Но я условия не читал (возможно типа прогрессивной ставки)[/quote]
Странный Вы однако.. Мне у Вас нужно спрашивать разрешения, что где и кому писать?) Благодаря ветке абанки, в личку написали что есть еще мега и мисто, где 18+ депо...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:37

  v-m- написав:Уважаемый Представитель банка уточните пожалуйста дату списания комиссии годового обслуживания по WeekEnd Card, а то есть неоднозначность:
- в контакт-центре и отделении говорят - в дату договора;
- здесь на форуме проскакивала дата - 1 число месяца договора.
Когда на самом деле ?


Добрый день, начисляется 1го числа. До 25го числа необходимо внести средства.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Дядя Дима написав:Кстати Кредит Днепр чего то там сегодня предлагать начал 18,75% .https://www.prostobank.ua/depozity/novo ... berezheniy Но я условия не читал (возможно типа прогрессивной ставки)


на сайті такого не знайшов
ви пробували?
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