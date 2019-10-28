Додано: Вів 29 жов, 2019 09:32

clientage написав: логан1919 написав: Господа, заканчивается депо подфонд. Судя по сайту, больше 17,5 тася не предлагает. Интересует более 18% с ежемес. Куда заносить? Господа, заканчивается депо подфонд. Судя по сайту, больше 17,5 тася не предлагает. Интересует более 18% с ежемес. Куда заносить?



[/quote]Вы поражаете. Вам на А ветке дали исчерпывающий список. Зачем опять эту тему развивать ?От этого выше % не будет,25% по любому не найдёте. Здесь + - все те же кто и в соседних ветках ,мы все варимся в одном котле .Опять же по сравнению Абанки с Кибом, то последний выгодней так как можно на 1,5 года открываться.****P.S. Кстати Кредит Днепр чего то там сегодня предлагать начал 18,75% .Но я условия не читал (возможно типа прогрессивной ставки)[/quote]Странный Вы однако.. Мне у Вас нужно спрашивать разрешения, что где и кому писать?) Благодаря ветке абанки, в личку написали что есть еще мега и мисто, где 18+ депо...