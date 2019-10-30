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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2981298229832984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:02

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ... :shock:
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:05

  Flamingo написав:Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ... :shock:
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял :mrgreen:

на пудре тоже. Второй пин подошел. И по логике он более актуален)
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:46

Re: ТАСКОМБАНК

isen написав:
  Faceless написав:
  MASolomko написав:А что будет, если не внести?

Карту заблокируют

Снимают со своих, а если своих будет меньше чем 365, то их спищут или ждут когда будет не менее чем 365?
Ждут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:02

  Flamingo написав:Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ... :shock:
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял :mrgreen:

Глюки у них последние надцать дней с генерацией пинов :) менеджер
в отделении сказала использовать пин из второго смс. Ну я так и
сделала, и знаете - всё успешно :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:19

  Кассандра написав:
  Flamingo написав:Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ... :shock:
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял :mrgreen:

Глюки у них последние надцать дней с генерацией пинов :) менеджер
в отделении сказала использовать пин из второго смс. Ну я так и
сделала, и знаете - всё успешно :wink:


Сказали из-за того что карты на новый тип пина перешли, они ж и перевыпускать стали быстрее
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:16

Re: ТАСКОМБАНК

Мой Прибутковий перешёл на 19%.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:07

Faceless

А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?

А вообще, кто не сделал Прибутковые (а таких много), тот на выход. Поэтому, передайте уважаемый господин Faceless, повыше - будьте в тренде, ждём 18,5-19,5% ежемесячных...
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jay2004
 
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