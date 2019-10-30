Додано: Чет 31 жов, 2019 10:07

Faceless



А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?



А вообще, кто не сделал Прибутковые (а таких много), тот на выход. Поэтому, передайте уважаемый господин Faceless, повыше - будьте в тренде, ждём 18,5-19,5% ежемесячных...

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