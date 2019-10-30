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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:02
Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ...
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял
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Flamingo
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:05
Flamingo написав:
Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ...
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял
на пудре тоже. Второй пин подошел. И по логике он более актуален)
Зарабатывайте
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Ромасик
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Додано: Вів 29 жов, 2019 16:46
isen написав: Faceless написав: MASolomko написав:
А что будет, если не внести?
Карту заблокируют
Снимают со своих, а если своих будет меньше чем 365, то их спищут или ждут когда будет не менее чем 365?
Ждут.
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Faceless
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:02
Flamingo написав:
Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ...
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял
Глюки у них последние надцать дней с генерацией пинов
менеджер
в отделении сказала использовать пин из второго смс. Ну я так и
сделала, и знаете - всё успешно
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Кассандра
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Додано: Сер 30 жов, 2019 19:19
Кассандра написав: Flamingo написав:
Сегодня забрал перевыпущенную по сроку Виику, а поскольку фин.номер с собой не вожу то только дома обнаружил, что пришло аж 2 смс и в каждом поздравляют с активацией карты и сообщают пинкод. Причем в обеих смс разный. Звоню на гарячку:
- Каким пином нужно пользоваться?
- Там где текст на украинском языке...
- Так они оба на украинском - просто один кириллицей, а второй латицей...
- Вот тем где украинские БУКВЫ...
ЗЫ. Но зачем 2 смс было присылать я так и не понял
Глюки у них последние надцать дней с генерацией пинов
менеджер
в отделении сказала использовать пин из второго смс. Ну я так и
сделала, и знаете - всё успешно
Сказали из-за того что карты на новый тип пина перешли, они ж и перевыпускать стали быстрее
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R3WIND
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Додано: Чет 31 жов, 2019 08:16
Мой Прибутковий перешёл на 19%.
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Faceless
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:07
Faceless
А что больше 18,5% ежемесячно или 19% квартальных?
А вообще, кто не сделал Прибутковые (а таких много), тот на выход. Поэтому, передайте уважаемый господин Faceless, повыше - будьте в тренде, ждём 18,5-19,5% ежемесячных...
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jay2004
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